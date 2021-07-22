ANTA: машины служб такси должны быть оборудованы соответствующим образом

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Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) предупредило операторов автомобильного транспорта о том, что при перевозке людей в такси допускаются только автомобили, которые в совокупности соответствуют определённым условиям.

Как moldpres.md, предоставлять услуги такси смогут лишь автомобили, которые оснащены легализованным, метрологически проверенным и зарегистрированным устройством налогообложения; оборудованы фонарём такси в рабочем состоянии. Автомобили должны иметь знаки, надписи, цветовые элементы корпуса и признаки, указанные в Регламенте; иметь надпись: «Если квитанция не оформлена и не передана на бумажном носителе и/или в электронном виде, потребитель имеет право не оплачивать поездку».

В то же время ANTA предупреждает операторов такси о необходимости предоставить хотя бы один автомобиль, адаптированный для перевозки людей с ограниченными возможностями.

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