ANTA берётся за таксистов: за любое нарушение – штраф

0

Таксистов начнут тщательно проверять и штрафовать за любые нарушения. Об этом сообщило Национальное агентство автомобильного транспорта, которое получило ряд жалоб от граждан, недовольных тем, как оказываются услуги такси.

В ведомстве напомнили, что согласно действующему законодательству, у всех операторов такси должна быть хотя бы одна машина, оборудованная для перевозки лиц с ограниченными возможностями, использующих передвижное кресло. Отказ водителя такси от перевозки лица с ограниченными возможностями и его устройства для передвижения считается дискриминацией. При этом устройство должно перевозиться без взимания дополнительной платы. ANTA просит операторов такси соблюдать это обязательство и предупреждает, что выявленные во время проверок нарушители будут оштрафованы.

Кроме того, ANTA напоминает, что к осуществлению таксомоторных автотранспортных перевозок допускаются легковые автомобили, отвечающие следующим условиям:

оснащение узаконенными таксометрами в рабочем состоянии, прошедшими метрологическую поверку и зарегистрированными в Государственной налоговой службе;

оснащение лампой-такси в рабочем состоянии согласно Правилам автотранспортных перевозок пассажиров и багажа;

наличие знаков, надписей, цветных элементов кузова и оборудования, предусмотренных Правилами автотранспортных перевозок пассажиров и багажа;

наличие надписи “Потребитель имеет право не оплачивать проезд, если кассовый чек на бумажном носителе и/или в электронной форме не выдан и не вручен”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.