ANTA берётся за таксистов: за любое нарушение – штраф

ANTA берётся за таксистов: за любое нарушение – штраф

Таксистов начнут тщательно проверять и штрафовать за любые нарушения. Об этом сообщило Национальное агентство автомобильного транспорта, которое получило ряд жалоб от граждан, недовольных тем, как оказываются услуги такси. 

В ведомстве напомнили, что согласно действующему законодательству, у всех операторов такси должна быть хотя бы одна машина, оборудованная для перевозки лиц с ограниченными возможностями, использующих передвижное кресло. Отказ водителя такси от перевозки лица с ограниченными возможностями и его устройства для передвижения считается дискриминацией. При этом устройство должно перевозиться без взимания дополнительной платы. ANTA просит операторов такси соблюдать это обязательство и предупреждает, что выявленные во время проверок нарушители будут оштрафованы.

Кроме того, ANTA напоминает, что к осуществлению таксомоторных автотранспортных перевозок допускаются легковые автомобили, отвечающие следующим условиям:

  • оснащение узаконенными таксометрами в рабочем состоянии, прошедшими метрологическую поверку и зарегистрированными в Государственной налоговой службе;
  • оснащение лампой-такси в рабочем состоянии согласно Правилам автотранспортных перевозок пассажиров и багажа;
  • наличие знаков, надписей, цветных элементов кузова и оборудования, предусмотренных Правилами автотранспортных перевозок пассажиров и багажа;
  • наличие надписи “Потребитель имеет право не оплачивать проезд, если кассовый чек на бумажном носителе и/или в электронной форме не выдан и не вручен”. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md