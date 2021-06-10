(ОБНОВЛЕНО) Аноним сообщил о бомбе в здании суда Буюкан

0

Специалисты “Bomteh” не нашли в здании подозрительных предметов. Возбуждено уголовное дело, звонившему грозит от 27 500 до 42 500 леев штрафа, от 180 до 240 часов общественных работ или до 2 лет тюрьмы.



Изначальная новость:

По данным полиции, в службу 112 позвонила женщина и сообщила, что в здании суда на Буюканах находится взрывоопасный предмет.

Все специализированные службы незамедлительно выехали на место происшествия, пишет jurnal.md. Работников и посетителей эвакуировали из здания, а зону оцепили.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, полиция принимает меры для установления личности звонившей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.