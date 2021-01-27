Аноним сообщил о бомбе в больнице Бельц. Шутника задержали

Сегодня утром в службу экстренной помощи 112 позвонил мужчина и сообщил, что в здании Бельцкой клинической больницы находится взрывное устройство.
На место прибыли сотрудники ИП Бельц и спасатели. В ходе проверки выяснилось, что информация была ложной.
Вскоре удалось установить личность звонившего, пишет provincial.md. Им оказался 42-летний житель Бельц.
Обстоятельства инцидента выясняются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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