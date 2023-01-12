Аномально тёплый январь: такое случается раз в 20-30 лет

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В первой декаде января на территории страны была зарегистрирована аномально теплая погода и нехваток осадков. По словам специалистов, погодные условия этого периода были удовлетворительными для зимовки осенних культур и многолетних насаждений.

Государственная гидрометеорологическая служба уточняет, что средняя температура воздуха составила +2,4..+5,9 градусов, что на 5,4-8 градусов выше нормы. Такая ситуация зафиксирована на 50% территории страны впервые за весь период наблюдений, а на остальной территории – в среднем раз в 20-30 лет, передает ipn.md.

Максимальная температура воздуха поднялась до +16,5 градусов 1 января на метеостанции в Бравича. Такие максимальные температуры в январе отмечаются в среднем один раз в 20-30 лет. Минимальная температура воздуха упала до -5 градусов на метеостанциях в Сорока, Каменка, Рыбница и др.

Количество осадков, выпавших в первые десять дней года, составило в районах 1-8 мм (10-55% от нормы), а на метеостанции Кишинева – 10 мм (85% от нормы).

Снежный покров на территории страны наблюдался только изолированно в некоторые дни декады. Его максимальная толщина на метеорологических платформах не превышала одного см. За первые 10 дней января отмечался туман и усиление ветра до 18 м/с.

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