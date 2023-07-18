Аномальная жара в Румынии: местами температура воздуха превышает +45°C

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Небывалая жара в соседней стране. Юг Румынии находится под “оранжевым кодом”: в этой зоне метеорологи прогнозируют на вторник +40°C.

Вчера в Бухаресте столбики термометров показывали рекордные +38,4°C. А самую высокую температуру зарегистрировали в Еркулане: +46.

“Оранжевый код” из-за жары также введён в уездах Мехединцы, Горж, Вылча, Арджеш, Дымбовица, Яломица, Калараш, Джурджиу, Илфов, Телеорман, Олт, Долж и в Бухаресте, пишет realitatea.md.

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