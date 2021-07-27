Аномальная жара: рекомендации специалистов для граждан

0

Предупреждения связаны с “жёлтым кодом”, объявленным синоптиками c 28 июля по 1 августа.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в указанный период максимальная температура воздуха достигнет +33 – +35 °C. В этих условиях возрастает риск пожаров, в связи с чем спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности.

Кроме того, специалисты просят не разводить огонь вблизи жилых зон, полей с зерновыми культурами и в лесах. В то же время родителям напоминают о необходимости следить за детьми и не разрешать им играть с огнём.

В жаркие дни настоятельно рекомендуется не находиться на солнце в часы пик, защищать себя от воздействия прямых лучей и потреблять как можно больше воды. Спасатели также рекомендуют быть максимально внимательными во время купания. Граждан просят плавать только в водоёмах, оборудованных спасательными станциями, и не оставлять несовершеннолетних у воды без присмотра.

В случае необходимости граждане должны незамедлительно обращаться в службу экстренной помощи 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.