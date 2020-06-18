“Ангелы в белых халатах”: молдавские исполнители написали песню в дань уважения медикам (ВИДЕО)

0

Глава государства встретился сегодня с музыкантом Константином Московичем и с композитором Олегом Баралюком. Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с нынешним положением дел в области культуры и стране в целом.

В контексте отмечаемого в 2020-м Года медицинского работника в Республике Молдова президент дал высокую оценку композиции “Ангелы в белых халатах”, созданной молдавскими артистами.

– Искренне поблагодарил всех участвовавших в написании этой композиции, являющей собой дань уважения медикам. Это молдавские певцы, актеры, исполнители народной и эстрадной музыки, инструменталисты и др. Горжусь тем, что наше общество проявляет солидарность в борьбе с вирусом COVID-19, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Кроме того, стороны говорили об участии представителей нашей страны в фестивале “Славянский базар”, который пройдет 14-20 июля в белорусском Витебске.

– Отметил, что, как и в прежние годы, я поддержу участие наших артистов в этом масштабном международном фестивале. Буду и далее прилагать усилия для продвижения культуры нашей страны как на национальном, так и на международном уровне, – подчеркнул Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.