Андрей Негуца отозван с должности посла Молдовы в России

Андрей Негуца отозван с должности посла Молдовы в России

Соответствующее решение приняло сегодня правительство. 

Негуца по совместительству занимал должность посла Молдовы в Казахстане, Таджикистане и Киргизии. Он этих полномочий он также освобождён. Как отметил премьер-министр Ион Кику, который проводит сегодняшнее заседание правительства удалённо, решение было принято в связи со скандалом с контрабандой анаболиков.

– Очевидно, что руководитель миссии несёт ответственность за это, и должен ответить, – сказал Кику. 

Премьер также призвал главу МИДЕИ Аурелиу Чокоя навести порядок в данной сфере.

– Что-то не функционирует. Меняйте, что хотите, но это позор для всей страны. Выводы должны быть соответствующими, – подытожил глава правительства. 

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