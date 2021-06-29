Анатолий Карпов высоко оценил способности молдавских шахматистов (ФОТО, ВИДЕО)

Анатолий Карпов высоко оценил способности молдавских шахматистов (ФОТО, ВИДЕО)
Накануне великий гроссмейстер современности Анатолий Карпов, находящийся в эти дни в нашей стране, провёл сеанс одновременной игры в Бельцкой шахматной школе. В качестве президента Шахматной федерации Молдовы мероприятие посетил Игорь Додон. 

На 15 досках играли преимущественно юные воспитанники школы и несколько взрослых. Анатолий Евгеньевич высоко оценил способности наших игроков и пожелал всем высоких достижений на национальных и международных турнирах. Игорь Додон поблагодарил Анатолия Карпова за участие в турнире и подчеркнул важность проведения такого мастер-класса как ценной практики и хорошего стимула для будущих чемпионов.

Сегодня сеанс одновременной игры состоится в шахматных школах Кишинёва и Комрата.


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