Анатолий Карпов проведёт сеансы одновременной игры с молдавскими шахматистами в Унгенах, Бельцах, Кишиневе и Комрате (ВИДЕО)

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12-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Анатолий Карпов вновь приехал в нашу страну! Он примет участие в сеансах одновременной игры с молдавскими шахматистами в Унгенах, Бельцах, Кишиневе и Комрате.

Календарь турнира:

28 июня – 11:30 – 13:30 – Унгены, Шахматный клуб, ул. Бэлческу, 9

28 июня – 16:00 – 18:00 – Бельцы, Спортшкола №2, бул. Лариса, 1-а

29 июня – 10:30 – 11:30 – Кишинев, Шахматный клуб, ул. Щусева, 111

29 июня – 16:00 – 18:00 – Комрат, Шахматный клуб, ул. Третьякова, 27/1

Вместе с Анатолием Карповым турнир будет проводить и наш международный гроссмейстер, исполнительный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Виорел Бологан. Состязание организовано Игорем Додоном в качестве президента Шахматной федерации Молдовы.

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