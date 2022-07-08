Анатолие Топалэ: Реформа высшего образования может принести только пользу!

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Слияние высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов принесет пользу всей системе, а результаты этой реформы будут видны уже через два года. В этом уверен министр образования и науки Анатолие Топалэ. Он говорит, что реформа основана на демографической ситуации в стране и сокращении числа студентов. По словам министра, ни один сотрудник поглощённых вузов или институтов не потеряет работу.

Министр образования и науки считает необоснованными обвинения в отсутствии консультаций с общественностью относительно реформы высшего образования. Анатолие Топалэ отметил, что данный вопрос обсуждается с 2015 года как с представителями университетов, так и с представителями научно-исследовательских институтов. По словам министра, цель реформы не в том, чтобы сэкономить деньги, а в том, чтобы сделать вузы более сильными и повысить качество обучения.

– Эта реформа может принести только пользу системе высшего образования и исследованиям. После двухнедельных дискуссий мы обнаружили, что реформу никто не отрицает и никто не привёл цифр, которые доказывали бы, что мы делаем что-то не так. Это первая реформа, на которой мы не думаем экономить, наоборот, мы вложим 700 миллионов леев в процесс модернизации вузов, и результат от этих вложений будет виден через год-два. Поглощаемое учреждение не исчезнет, все договорные отношения, имущество перейдут к поглотившему субъекту. При интеграции университета в другой более крупный университет сохраняются все договорные отношения, ничего из того, чего добился этот университет, не теряется, – сказал Анатолие Топалэ в ходе передачи на частном телеканале.

Министр отметил, что нежелание некоторых работников системы реформироваться можно объяснить боязнью остаться без работы. Анатолие Топалэ заверил, что все преподаватели поглощенных вузов продолжат деятельность, а трудовые договоры будут переданы новому реструктурированному учреждению.

По данным Министерства образования и науки, реорганизация учебных заведений предполагает перевод студентов, научно-педагогического и вспомогательного персонала, передачу имущества. Этот процесс планируется осуществить между выпускным периодом и началом нового учебного года.

На реформу высшего образования из госбюджета выделено 700 миллионов леев, деньги предназначены для модернизации инфраструктуры вузов и развития учебных программ, сообщает ipn.md.

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