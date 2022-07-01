Аналоги инсулина и ряд медицинских изделий будут компенсироваться с сегодняшнего дня

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С 1 июля государство будет возмещать стоимость всех аналогов инсулина и ряда медицинских изделий.

По данным Минздрава, решение касается людей, находящихся на амбулаторном лечении. Они смогут воспользоваться аналогами инсулина, медицинскими приборами для контроля уровня глюкозы в крови, мешками для сбора кишечной и мочевой стомы, компенсируемыми впервые из фондов обязательного медицинского страхования, передаёт moldpres.md.

Люди с диабетом будут иметь бесплатный амбулаторный доступ к семи международным общим обозначениям (DCI) аналогов инсулина. Они были включены в список компенсируемых лекарств и будут отпускаться по рецепту врача. Бенефициары, как застрахованные, так и незастрахованные, смогут получить прописанные лекарства и медицинские изделия в любой аптеке, с которой заключила контракт страховая компания.

Аналогичным образом, люди, получающие амбулаторную паллиативную помощь, смогут бесплатно получать 11 DCI лекарственных средств, компенсируемых в размере 100%. Ещё один препарат, который входит в список полностью компенсируемых, будет показан при расстройствах аутистического спектра, как детям старше пяти лет, так и взрослым.

Согласно расчётам, одобренные поправки требуют финансовых средств в размере 104,6 млн леев, из которых 63,4 млн – на покрытие расходов на медицинские устройства, 38,6 млн – на аналоги инсулина и еще 2,6 млн леев – на расходы от расширения перечня компенсируемых лекарств.

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