Аналитик: Нынешняя власть – как первоклассник, который 1 сентября пришёл в школу

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Ничего не значащий документ, содержащий нелепые пункты. Так охарактеризовал правительственную программу экономист Роман Кирка в эфире программы на телеканале «НТВ Молдова».

Он выразил сомнение в компетентности авторов документа и привёл пример: оказывается, по мнению составителей, плачевная ситуация в сельском хозяйстве является следствием глобального потепления, а не утраты рынков сбыта и других факторов.

– Ничего не значащая программа, копия предыдущих программ, имитирующая наличие программы. Причём содержатся и откровенно нелепые вещи – такие, как утверждение, что сельское хозяйство опустилось до 11% из-за глобального потепления, а не потери рынков, демографической ситуации, переходного периода, приватизации и так далее. Это меня удивило. Если и дальше будут так поступать, как написано в этом документе, их ждёт наказание, – сказал эксперт.

Директор Института рыночной экономики обратил внимание на то, что новая власть не концентрирует свои усилия на необходимых вещах. По его мнению, поведение нового правительства напоминает ученика, пришедшего в школу 1 сентября.

– Нынешняя власть живет с впечатлением, что у них ещё 4 года впереди. Сейчас у них 1 сентября, и целый академический год впереди. Они думают, что определенные провалы смогут прикрыть медийной поддержкой. Но полученный большой кредит доверия будет уменьшаться все последующие четыре года. И этот процесс уже начался 11 июля, — сказал Кирка.

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