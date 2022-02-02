Американские учёные заявили о бесполезности локдаунов

Американские учёные заявили о бесполезности локдаунов

Учёные американского Университета Джонса Хопкинса заявили, что не существует доказательств эффективности локдаунов для подавления распространения коронавируса. Результаты исследований, посвящённых эффективности карантинных мер и самоизоляции, опубликованы в Studies of Applied Economics.

Согласно данным исследователей, локдауны в первую волну коронавируса помогли снизить смертность в Европе и США на 0,2%, но при этом вызвали большие экономические и социальные издержки. При этом, как отмечают учёные, метаанализ позволяет прийти к выводу, что локдауны практически не повлияли на ситуацию в здравоохранении. Так, введение режима самоизоляции способствовало снижению смертности всего на 2,9%, пишет gazeta.ru.

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