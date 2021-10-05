Американские учёные разрабатывают вакцину от всех видов коронавируса

Американские учёные разрабатывают вакцину от всех видов коронавируса

Группа учёных армии США занимается разработкой универсальной вакцины, которая будет защищать от всех видов коронавируса. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Всего в мире над созданием “панкоронавирусной вакцины” работают около 20 исследовательских групп, передаёт ria.ru.

Это выход не только из текущей пандемии, но и текущего цикла эпидемий, – считает директор отделения новых инфекционных заболеваний Исследовательского института армии Уолтера Рида Кайвон Моджаррад.

Он напомнил, что за последние 18 лет появилось три новых вида коронавируса, которые вызвали эпидемии, а многие животные могут передавать коронавирус человеку. Так как учёные не исключают вероятности появления нового вируса, важно разработать универсальную вакцину и предотвратить распространение следующего вида патогена по всему миру.

Учёные считают, что несмотря на то, что коронавирусы в отличие от гриппа мутируют реже, для создания вакцины могут потребоваться годы разработок.

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