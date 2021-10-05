Американские учёные разрабатывают вакцину от всех видов коронавируса

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Группа учёных армии США занимается разработкой универсальной вакцины, которая будет защищать от всех видов коронавируса. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Всего в мире над созданием “панкоронавирусной вакцины” работают около 20 исследовательских групп, передаёт ria.ru.

Это выход не только из текущей пандемии, но и текущего цикла эпидемий, – считает директор отделения новых инфекционных заболеваний Исследовательского института армии Уолтера Рида Кайвон Моджаррад.

Он напомнил, что за последние 18 лет появилось три новых вида коронавируса, которые вызвали эпидемии, а многие животные могут передавать коронавирус человеку. Так как учёные не исключают вероятности появления нового вируса, важно разработать универсальную вакцину и предотвратить распространение следующего вида патогена по всему миру.

Учёные считают, что несмотря на то, что коронавирусы в отличие от гриппа мутируют реже, для создания вакцины могут потребоваться годы разработок.

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