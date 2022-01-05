Американские учёные назвали необычные симптомы коронавируса

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Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выяснили, что серые губы, кожа и ногти у человека могут указывать на заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом сообщает The Mirror.

Тремя основными видами «классического» коронавируса являются высокая температура, постоянный кашель и потеря или изменение чувства вкуса или обоняния. Признаки «омикрона» же больше похожи на простуду, и эти симптомы пациенты и врачи часто описывают как «лёгкие». Однако при изменении цвета кожи, губ и ногтей необходимо незамедлительно обратиться к врачу, подчеркнули в CDC. Учёные отметили, что эти характеристики могут указывать на низкий уровень кислорода в крови, передаёт gazeta.ru.

Среди опасных симптомов также выделяются затруднённое дыхание, постоянная боль или давление в груди, спутанность сознания и неспособность проснуться или бодрствовать.

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