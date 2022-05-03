Амброзия атакует: три эффективных способа борьбы с сорняком

Кодекс о правонарушениях Республики Молдова обязывает собственников земельных участков проводить работы по предотвращению, контролю и уничтожению амброзии, пыльца которой считается одним из наиболее агрессивных аллергенов.
Так, землевладельцы должны ежегодно в период между прорастанием амброзии и появлением первых соцветий (до 30 мая) проводить работы по обработке территорий. Борьба с сорняком длится до окончания его вегетационного периода, когда растение перестаёт распространять пыльцу. Несоблюдение или умышленное нарушение обязательных мер по борьбе с амброзией влечёт за собой штраф в размере до 6000 леев, передает ea.md.
Бороться с амброзией можно следующими методами:
- Скашивание. Достаточно эффективно будет только в период бутонизации. У амброзии есть коварное свойство: если скосить её в период активной вегетации, она образует заново в 2-3 раза больше молодых побегов, чем было. Поэтому, пока она растёт, одноразовое скашивание противопоказано — оно приведёт только к ещё большему росту. Эффективно многоразовое — не менее, чем 3-5 раз за сезон — для того, чтобы не дать растению возможности заплодоносить.
- Выкорчёвывание. Это самый надёжный метод. Если территория небольшая, то от амброзии таким способом можно избавиться почти наверняка.
- Химический метод. Если заражённая амброзией территория обширна, вручную от этой травы не избавиться. В таких случаях верным способом для борьбы с амброзией является использование различных гербицидов, разрешённых на территории Молдовы.
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