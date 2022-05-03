Амброзия атакует: три эффективных способа борьбы с сорняком

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Кодекс о правонарушениях Республики Молдова обязывает собственников земельных участков проводить работы по предотвращению, контролю и уничтожению амброзии, пыльца которой считается одним из наиболее агрессивных аллергенов.



Так, землевладельцы должны ежегодно в период между прорастанием амброзии и появлением первых соцветий (до 30 мая) проводить работы по обработке территорий. Борьба с сорняком длится до окончания его вегетационного периода, когда растение перестаёт распространять пыльцу. Несоблюдение или умышленное нарушение обязательных мер по борьбе с амброзией влечёт за собой штраф в размере до 6000 леев, передает ea.md.

Бороться с амброзией можно следующими методами:

Скашивание. Достаточно эффективно будет только в период бутонизации. У амброзии есть коварное свойство: если скосить её в период активной вегетации, она образует заново в 2-3 раза больше молодых побегов, чем было. Поэтому, пока она растёт, одноразовое скашивание противопоказано — оно приведёт только к ещё большему росту. Эффективно многоразовое — не менее, чем 3-5 раз за сезон — для того, чтобы не дать растению возможности заплодоносить. Выкорчёвывание. Это самый надёжный метод. Если территория небольшая, то от амброзии таким способом можно избавиться почти наверняка. Химический метод. Если заражённая амброзией территория обширна, вручную от этой травы не избавиться. В таких случаях верным способом для борьбы с амброзией является использование различных гербицидов, разрешённых на территории Молдовы.

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