Амбициозный брокер дубайской недвижимости: масштабный веб-сервис и новые стратегии от TopLevel

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В начале августа 2022-го года официальные представители TopLevel, брокера недвижимости в Дубае, рассказали прессе об открытии компании и первоочередных задачах. Партнеры компании поделились с читателями информационного агентства «Интерфакс» своими целями и задачами на ближайший месяц, а также рассказали о корпоративных ценностях TopLevel и миссии компании.

На днях менеджмент компании опубликовал информацию об интернет-сервисе, который позволит посетителям воспользоваться спектром услуг TopLevel Real Estate Brokerage.

«Веб-сайт TopLevel — это принципиально новый сервис, созданный с учетом запросов аудитории на рынке недвижимости Дубая. С помощью сервиса можно искать и анализировать различные объекты недвижимости в режиме реального времени: функционал сайта открывает доступ к регулярно обновляемой информационной базе, на основе которой каждый пользователь может спланировать покупку или продажу объекта, а также разработать стратегию инвестирования.

Менеджеры TopLevel Real Estate Brokerage работают с различными видами и категориями собственности: первичный и вторичный рынок, бюджетная и элитная недвижимость, уютные апартаменты и роскошные виллы, жилые и коммерческие площади. Отличительная особенность сервиса — это наличие подробной информации о каждом объекте, районе и застройщике Дубая, в число которых входят компании-партнеры TopLevel с высокой репутацией. Мы собрали на нашем сайте все, что может вам понадобится при решении вопросов в сфере недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов.

Механизм взаимодействия с веб-сервисом сделан понятным и удобным: мы проанализировали потребности нашей аудитории, чтобы максимально упростить процесс приобретения и продажи недвижимости. Помимо этого, на сайте круглосуточно присутствует администрация и техподдержка, которая быстро отвечает на все поступающие от пользователей запросы. В случае необходимости всегда можно воспользоваться этой функцией.

Веб-сервис — это отправная точка для дальнейшего сотрудничества с TopLevel. Мы обеспечиваем полноценную поддержку в вопросах, связанных с дубайской недвижимостью, а также с оформлением юридических лиц и резидентской визы ОАЭ. В нашем офисе работают профессионалы с многолетним стажем из различных стран мира — это позволяет нам предоставлять услуги на более чем 15-ти языках, используя наш опыт на рынке недвижимости ОАЭ и других стран.

В TopLevel мы поддерживаем современную систему коммуникаций между отделами и сотрудниками, благодаря чему процессы приобретения и продажи недвижимости реализуются в кратчайшие сроки. В TopLevel всегда рады новым специалистам с разнообразным опытом, которые готовы проявлять свои таланты в перспективном сегменте: в нашем офисе работает несколько подразделений, начиная с отдела продаж, заканчивая отделами PR и маркетинга.

Мы с уважением относимся к пожеланиям наших клиентов и оказываем сервис уровня “Люкс”: вы можете ознакомиться со всеми преимуществами и привилегиями на нашем веб-ресурсе. Помимо этого, у наших клиентов есть возможность сотрудничать с нами удаленно, из любой страны мира. Также команда и партнеры TopLevel разработали несколько уникальных стратегий приобретения недвижимости и инвестирования в 2022-ом году, которыми нам не терпится поделиться с нашей аудиторией», — Alexander Rossa, соучредитель компании TopLevel REB.

Сервисы TopLevel:

Консультирование;

Поиск, подбор и помощь в покупке собственности;

Аренда недвижимости для клиента и менеджмент объектов;

Помощь в продаже собственности;

Независимая проверка недвижимости, оценка качества услуг брокерской компании;

Послепродажное обслуживание;

Помощь в оформлении резидентства в ОАЭ, юридического лица и расчетных счетов в Дубае;

Другие услуги.

«Это был уникальный опыт. С самого начала наше сотрудничество было легким и эффективным. В TopLevel нам помогали на каждом шагу, отвечали на все звонки и переписки, учитывая разницу в часовых поясах. Мы очень их рекомендуем. Надежные профессионалы, все объясняют максимально четко и понятно. Смотрим и на другие проекты строительной компании, подобранной TopLevel», — Амид Фасих, один из клиентов TopLevel Real Estate Brokerage.

Воспользоваться услугами компании и оценить работу сервиса по подбору недвижимости можно по следующей ссылке: https://top-level.ae/