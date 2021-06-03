Амбиции Санду могут лишить учителей зарплат (ВИДЕО)

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Денег в резервном фонде практически не осталось, а Министерство финансов пытается урезать расходы всех государственных учреждений, включая Министерство образования, чтобы найти ещё 20 млн леев на выборы. Об этом в рамках передачи на “НТВ Молдова” рассказал Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что если это будет сделано, осенью учителя рискуют остаться без зарплат.

– Я задаюсь вопросом: а каковы наши приоритеты в этой ситуации? Посмотрите, был град в Шолданештах, уничтожил все сельскохозяйственные угодья. Люди ждут помощи от государства. По первым оценкам, речь идет о 5-6 млн леев, думаю, может быть и 10-15 млн. “Железная дорога” стоит, потому что в прошлом году был COVID, а с 2009 по 2019 годы было украдено 1,5 млрд, что констатировала парламентская комиссия. А сейчас люди без зарплат. Если у нас в резерве 20-30 млн леев, на что лучше ориентироваться? На людей, которые сидят без зарплат, или на чьи-то политические амбиции? – сказал он.

Додон считает, что правительство и ЦИК должны уложиться в выделенные ранее 70 млн леев. Он также отметил, что до начала августа как минимум в стране не будет правительства, а в случае чрезвычайных ситуаций государство просто не сможет помочь людям, потому что денег в резервном фонде нет.

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