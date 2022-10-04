Альтернатива газу? В преддверии зимы спрос на обогреватели вырос в несколько раз

0

Жители Гагаузии начали активно готовиться к зиме, поэтому спрос на конвекторы, кондиционеры и твердотопливные котлы вырос в несколько раз.

Тариф на газ в Молдове продолжает расти, и люди всё чаще задумываются о том, какими еще альтернативными и более дешёвыми источниками тепла воспользоваться, чтобы согреться зимой. В качестве газовой альтернативы жители Гагаузской автономии стали скупать электрические обогреватели и дровяные котлы, передаёт gagauzinfo.md.

Консультанты магазинов бытовой техники признают: спрос на конвекторы, кондиционеры и твердотопливные котлы возрос в несколько раз. Цены на некоторые из них “кусаются”, но, тем не менее, это наиболее бюджетный вариант по сравнению с предстоящими квитанциями за газ.

В магазинах электротехники Комрата электрообогреватели стоят на первом плане – это то, за чем в последнее время чаще стали приходить покупатели. Доступны всего несколько видов, продавцы говорят, что цены, вопреки повышенному спросу и инфляции, на этот вид обогревателей выросли на 10%. Хороший обогреватель для небольшой комнаты можно купить минимум за 1300 леев.

Кондиционеры обойдутся дороже – в среднем их стоимость составляет от 6 до 15 тысяч леев. Самая высокая цена держится на твердотопливные котлы – от 12 до 100 тысяч леев. Однако, покупая их, надо позаботиться и о топливе – желаемого количества дров в продаже нет, а их стоимость достигает 10 процентов от стоимости самого дешёвого котла за кубометр.

Высокий спрос на электросистемы отопления вполне может обрушить этой зимой электрические сети в стране. Под особым вниманием – дома со старой проводкой, рассказывает электрик Иван Вельчев. По его словам, в многоквартирные дома чаще всего заложена мощность в 4,5 КВт/час.

– Но конвектор берёт 2 киловатта, если включить электрический чайник – вот уже 4 киловатта. А ещё у многих есть холодильник, телевизор, стиральная и посудомоечная машины. Получается, даже новая проводка не выдержит такого, – говорит электрик.

Надеяться на снижение тарифов на газ пока тоже не приходится. По словам председателя правления АО “Молдовагаз” Вадима Чебана, до весны снижения цен для потребителей не будет, даже несмотря на уменьшение закупочных цен на природный газ в октябре с 1880 до 1100 долларов за тысячу кубометров. Причина тому – тарифные отклонения.

С 1 октября, по решению НАРЭ, цена на газ в Молдове выросла и составляет 29 леев 27 банов за кубометр. Государство предусмотрело ряд компенсаций для населения в отопительный период.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.