Специалист рассказал об особенностях аллергии на пыльцу

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Обострение аллергических реакций происходит из-за высокой концентрации пыльцы в воздухе. Как рассказала иммунолог-аллерголог из РФ, кандидат медицинских наук Надежда Логина, самыми опасными для человека являются пыльца берёз и тополиный пух. В июле “букет” дополнят луговые травы и сорная растительность – амброзия, полынь, лебеда.

Аллергия на пыльцу может возникнуть в любом возрасте, и человек, даже не подозревавший о её существовании, может неожиданно заболеть этим недугом и тогда уже страдать от аллергии каждый сезон. Распознать признаки начинающейся аллергии можно по зуду в области глаз, слезотечению, заложенности носа и сильному насморку. Может появиться также сыпь на коже – крапивница, а в особо тяжёлых случаях – кашель и бронхиальная астма, человек начинает буквально задыхаться от приступов.

Чтобы смягчить аллергию, врач советует как можно чаще проводить влажную уборку дома, закрывать окна, а также обязательно менять одежду после возвращения с улицы. Так как каждый организм по-своему переносит аллергию, то лучше всего уточнять лечение у специалиста, пишет rg.ru.

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