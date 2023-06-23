Аллерголог предупредил, чем может обернуться комариный укус

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Комариный укус сам по себе не является большой проблемой, однако может повлечь за собой аллергические реакции или заражение опасными инфекциями. Об этом рассказал российский врач-аллерголог Владимир Болибок. По его словам, пишет news.ru, расчёсывание укуса способно привести к гнойному воспалению.

Сам по себе укус комара весьма безопасен: кусают всех и по многу раз, ничего такого не происходит. Но есть люди, у которых аллергия на слюну комара. В этом случае появится аллергическая реакция в виде пятна по типу крапивницы, образуется язвочка, несущая риски вторичной инфекции, — рассказал специалист.

Он уточнил, что чаще всего такие реакции возникают у детей, которые также могут расчесать укус, что чревато гнойным воспалением.

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