Аллерголог предупредил, чем может обернуться комариный укус

Аллерголог предупредил, чем может обернуться комариный укус

Комариный укус сам по себе не является большой проблемой, однако может повлечь за собой аллергические реакции или заражение опасными инфекциями. Об этом рассказал российский врач-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, пишет news.ru, расчёсывание укуса способно привести к гнойному воспалению.

Сам по себе укус комара весьма безопасен: кусают всех и по многу раз, ничего такого не происходит. Но есть люди, у которых аллергия на слюну комара. В этом случае появится аллергическая реакция в виде пятна по типу крапивницы, образуется язвочка, несущая риски вторичной инфекции, — рассказал специалист.

Он уточнил, что чаще всего такие реакции возникают у детей, которые также могут расчесать укус, что чревато гнойным воспалением.

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