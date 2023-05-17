Аллергикам советуют носить маски в сезон тополиного пуха

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Врач аллерголог-иммунолог из РФ, кандидат медицинских наук Елена Коровкина заявила, что тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию — он служит переносчиком частиц-провокаторов.

Он как губка, на которой скапливаются вещества, находящиеся в атмосфере: пыль, частички сгорания топлива, пыльца растений. Кроме того, с приходом тополиного пуха появляется пыльца злаковых трав, — рассказала эксперт.

По её словам, если в такой период у человека начинаются ярко выраженные симптомы аллергии, то по возможности не стоит выходить на улицу в первой половине дня, пишет russian.rt.com.

Можно использовать маски, респираторы, назальные фильтры. Обязательно носить солнцезащитные очки или очки со специальными силиконовым подкладками. Волосы лучше закрыть головным убором, чтобы на них не оседали пух и пыльца, — рекомендовала врач.

Как считает эксперт, по возвращении домой стоит принять душ, чтобы смыть с себя аллергены. В помещениях можно установить воздухоочистители.

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