Аллергены в фантиках: из продажи в Молдове изъяли опасные для здоровья конфеты

Аллергены в фантиках: из продажи в Молдове изъяли опасные для здоровья конфеты

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) изъяло из продажи три вида конфет местного производства, в которых были обнаружены аллергены. 

По данным ведомства, в кондитерских изделиях были выявлены неуказанные на этикетках вещества, которые могут вызвать аллергию или непереносимость у некоторых категорий потребителей. В частности, в конфетах Gloria caprice candies (роза) и Victorița обнаружены следы молочных белков, а в конфетах Originale – следы яичного белка.

Согласно действующему законодательству, операторы пищевого бизнеса несут ответственность за информирование потребителей о пищевых продуктах и ​​указание на этикетке продукта информации о наличии любых ингредиентов, вызывающих аллергию или непереносимость, и/или информации об их возможном и непреднамеренном наличии.

В НАБПП также сообщили, что обнаруженные вещества не представляют опасности для здоровья потребителей, у которых нет аллергии или непереносимости белков молока и/или белков яиц.

АО “Bucuria” инициировала процедуру изъятия из продажи и отзыва у потребителей указанной продукции.

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