Аллею школьников на Чеканах начали асфальтировать (ФОТО)

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На аллее школьников, в верхней части бульвара Мирча чел Бэтрын, начались работы по асфальтированию.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, ранее здесь была отремонтирована лестница, ведущая к близлежащим многоквартирным домам.

По словам градоначальника, в дальнейшем планируется восстановить и другие лестницы, а также спуск для людей с ограниченными физическими возможностями.

Позже на аллее будет установлена детская игровая площадка, две качели, два шахматных стола, скамейки и урны для мусора, – рассказал Чебан.

Зелёная зона также будет обустроена.

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