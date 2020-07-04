Аллея на бульваре Григория Виеру будет отремонтирована (ФОТО)

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан. Генпримар Кишинева провел сегодня заседание с группой специалистов прямо на этой аллее. Стороны обсудили работы, которые необходимо здесь провести.

Чебан подчеркнул, что работы начнутся совсем скоро. На аллее установят уличную мебель, наладят освещение и оборудуют системы полива.

– Эта зона – зеленая, на ней растут красивые деревья, но она требует постоянного ухода, чтобы радовать горожан всё лето, – написал градоначальник на своей странице в социальной сети.

План и эскиз проекта сейчас находятся на стадии разработки. Свою финансовую помощь в обустройстве аллеи предложили многие экономические агенты.

Стоит отметить, что ранее Ион Чебан озвучил предложение обустроить тротуары на бульваре Григоре Виеру и далее на улицах Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, вплоть до улицы Алексея Матеевича.

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