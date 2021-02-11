Алла Немеренко снова попала в поле зрения Генеральной прокуратуры

Алла Немеренко, называющая себя «хорошим человеком», который «борется со схемами в здравоохранении», на самом деле незаконно продвигала частные интересы, будучи во главе Минздрава. Обнародованные в результате журналистских расследований документы под её подписью свидетельствуют о том, что слова о борьбе со «схемами» – всего лишь прикрытие её собственных противозаконных действий. Об этом пишет депутат ПСРМ Владимир Односталко, который сегодня обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать появившуюся в СМИ информацию о том, что Немеренко лоббировала интересы частного медицинского центра, чтобы он мог получить 2 500 000 леев из фондов обязательного медицинского страхования.