Алла Немеренко снова попала в поле зрения Генеральной прокуратуры

Алла Немеренко, называющая себя «хорошим человеком», который «борется со схемами в здравоохранении», на самом деле незаконно продвигала частные интересы, будучи во главе Минздрава. Обнародованные в результате журналистских расследований документы под её подписью свидетельствуют о том, что слова о борьбе со «схемами» – всего лишь прикрытие её собственных противозаконных действий. Об этом пишет депутат ПСРМ Владимир Односталко, который сегодня обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать появившуюся в СМИ информацию о том, что Немеренко лоббировала интересы частного медицинского центра, чтобы он мог получить 2 500 000 леев из фондов обязательного медицинского страхования.
– Мы согласны с тем, что государство должно оплачивать ряд медицинских услуг в частных центрах, однако соглашения с частными экономическими агентами должны заключаться на законных основаниях, на базе правильно организованных конкурсов. В данном случае не было ни честного конкурса, ни законного заключения соглашения, при этом вмешательство и интерес Аллы Немеренко были некорректными. Все эти вопросы должны быть рассмотрены прокуратурой, – отметил он.
Обращение также было подано в Национальный антикоррупционный центр.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии