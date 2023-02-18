Алкоголь затуманил разум: рыбничанин в ссоре забил супругу до смерти

0

Мужчина сообщил в дежурную часть, что до смерти избил 65-летнюю жену.

Милиционеры выяснили: пенсионер в своём доме употреблял спиртное с приятелями. Когда друзья отправились по домам, основательно захмелевший муж решил выяснить отношения с супругой. Благоверную он приревновал к одному из общих знакомых.

Между мужем и женой разгорелась словесная перепалка, которая переросла в скандал с рукоприкладством. Разгневанный мужчина бил супругу, пока она не оказалась на полу. Увидев жену без чувств, буян пришёл в себя и позвонил в милицию, пишет mvdpmr.org.

Мужчина задержан. За причинение тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть, ему грозит лишение свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.