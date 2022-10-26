Алкоголь всему виной: пьяный житель Калараша зарезал бывшего учителя

Алкоголь всему виной: пьяный житель Калараша зарезал бывшего учителя

По подозрению в убийстве полиция задержала 22-летнего жителя села Кабаешты.

Трагедия случилась накануне. Полицейские установили, что сельчанин распивал спиртное со своим бывшим учителем. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс 37-летнему учителю несколько ударов острым предметом.

Правоохранители возбудили уголовное дело, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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