Алкоголь всему виной: пьяный мужчина избил пожилых родителей

0

К участковому обратился 64-летний житель Рыбницкого района. Пенсионер рассказал, что его и супругу избил собственный сын.

Как оказалось, злоупотребляющий алкоголем нигде не работающий мужчина уже не раз учинял дома скандалы. Дебошира направляли на принудительное лечение, но и это не помогло избавиться от пагубной привычки.

В один из дней мужчина стащил с кровати отца и начал его избивать ногами, пишет mvdpmr.org. Мать бросилась защищать мужа, но досталось и ей. После дебошир отправился на кухню за ножом. Пока он замешкался, пенсионеры позвонили в милицию.

Пьяного мужчину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за причинение телесных повреждений и угрозу убийством.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.