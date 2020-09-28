Алкоголь толкнул на преступление: задержаны двое подростков, ограбивших киоск

Алкоголь толкнул на преступление: задержаны двое подростков, ограбивших киоск

О пропаже денег из ларька правоохранителям сообщила 47-летняя продавец. Рыбничанка пояснила, что ночью кто-то разбил окно в торговом помещении и совершил кражу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых в преступлении установили. Ими оказались подростки 15 и 16 лет, пишет mvdpmr.org.

Злоумышленники признались, что в тот вечер выпили. Проходя мимо киоска, приятели разбили стеклопакет, украли выручку, сигареты и другой товар. Украденное подростки спрятали, а деньги успели за ночь потратить на развлечения.

Обстоятельства инцидента выясняются. Правонарушителям может грозить наказание в виде крупного штрафа, обязательные работы либо лишение свободы сроком до 5 лет.

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