Алкоголь толкнул на преступление: пьяный мужчина отнял у прохожего велосипед

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В милицию Тирасполя поступило заявление от 45-летнего горожанина: неизвестный отобрал у него велосипед.

В ходе разбирательства было установлено, что во время езды заявитель остановился, чтобы исправить небольшую поломку. В этот момент к нему подошёл нетрезвый мужчина, забрал транспорт и уехал на нём, пишет mvdpmr.org.

Правоохранителям удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый горожанин. Мужчину задержали, в содеянном он признался.

Разбирательство продолжается.

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