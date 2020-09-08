Алкоголь толкнул на преступление: пьяный мужчина отнял у прохожего велосипед

В милицию Тирасполя поступило заявление от 45-летнего горожанина: неизвестный отобрал у него велосипед.
В ходе разбирательства было установлено, что во время езды заявитель остановился, чтобы исправить небольшую поломку. В этот момент к нему подошёл нетрезвый мужчина, забрал транспорт и уехал на нём, пишет mvdpmr.org.
Правоохранителям удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый горожанин. Мужчину задержали, в содеянном он признался.
Разбирательство продолжается.
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