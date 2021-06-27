Алкоголь толкнул на преступление: компания подростков избила и ограбила двух мужчин

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Инцидент произошёл в Тирасполе. Правоохранителей вызвали очевидцы драки. Прибывшие на место сотрудники обнаружили двух избитых мужчин.

Пострадавшие пояснили, что на них напали малознакомые парни. Как оказалось, накануне вечером потерпевшие познакомились с компанией несовершеннолетних, вместе выпивали. Когда старшие покупали спиртное, новые знакомые обратили внимание на крупную сумму денег в кошельке одного из них. Изрядно выпив, юноши стали избивать новых знакомых, а после похитили деньги и скрылись, пишет mvdpmr.org.

Милиционеры задержали троих подозреваемых. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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