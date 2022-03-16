Алкоголь толкнул на преступление: двое приятелей обокрали односельчанку

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Электродвигатель, четыре диска для циркулярной пилы, удлинитель и рыболовные снасти – всё это было похищено с территории домовладения 38-летней жительницы села Шипка. О пропаже имущества женщина рассказала участковому.

Спустя несколько дней кто-то оставил украденный двигатель на пороге её дома. Как выяснилось позже, одного из участников преступления замучила совесть.

Оперативники личности подозреваемых установили – это двое односельчан потерпевшей 17 и 18 лет. Старший из них, выпив, подговорил приятеля совершить кражу. Сообщники проникли в чужой двор и вынесли то, что посчитали ценным, пишет mvdpmr.org.

По факту кражи проводится проверка.

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