Алкоголь придал смелости: мужчина протаранил дерево на угнанном автомобиле (ВИДЕО)

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29-летний гражданин был задержан за угон и повреждение автомобиля Volkswagen.

Как выяснилось, подозреваемый распивал спиртное с охранником предприятия в Криково. После застолья злоумышленник сел в припаркованный на территории чужой автомобиль и поехал в Кишинёв. Однако до города доехать не удалось: водитель врезался в дерево и бросил машину.

Подозреваемый был задержан и свою вину признал. За совершённое правонарушение ему грозит от года до 3 лет тюрьмы или штраф до 67 500 леев.

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