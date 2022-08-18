Алкоголь придал смелости: мужчина протаранил дерево на угнанном автомобиле (ВИДЕО)

Алкоголь придал смелости: мужчина протаранил дерево на угнанном автомобиле (ВИДЕО)

29-летний гражданин был задержан за угон и повреждение автомобиля Volkswagen.

Как выяснилось, подозреваемый распивал спиртное с охранником предприятия в Криково. После застолья злоумышленник сел в припаркованный на территории чужой автомобиль и поехал в Кишинёв. Однако до города доехать не удалось: водитель врезался в дерево и бросил машину.

Подозреваемый был задержан и свою вину признал. За совершённое правонарушение ему грозит от года до 3 лет тюрьмы или штраф до 67 500 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md