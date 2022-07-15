Алкоголь и сигареты без документов нашли в машине жителя Дрокии

Алкоголь и сигареты без документов нашли в машине жителя Дрокии

Несколько коробок с сигаретами и десятки бутылок с алкоголем без сопроводительных документов были найдены в автомобиле 36-летнего жителя Дрокии.

Полицейские остановили автомобиль у въезда в село Кетросу Дрокиевского района. В салоне обнаружили 480 пачек сигарет и 60 литров алкоголя. Стоимость товара составляет 10 000 леев. Водитель заявил, что купил сигареты и алкоголь в Кишинёве и хотел всё продать в Дрокии, передаёт publika.md.

Нарушитель был задокументирован. Обстоятельства инцидента выясняются.

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