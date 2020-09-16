Алкоголь и полтонны сахара без документов перевозил в своём авто бендерчанин

Алкоголь и полтонны сахара без документов перевозил в своём авто бендерчанин

Жителю Бендер грозит штраф за транспортировку товаров без документов о происхождении. Инцидент зарегистрировали накануне на выезде из села Троицкое Чимишлийского района.

Пограничники остановили Ford Transit, за рулём которого был 62-летний мужчина. В авто перевозили 10 мешков сахара и две ёмкости с алкоголем без каких-либо документов. По имеющейся информации, товары предназначались для последующей продажи.

Транспортное средство и груз были конфискованы. Мужчине грозит штраф в размере от 60 до 90 у. е.

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