Алкоголь довёл до трагедии: сельчанка тяжело ранила сожителя

Алкоголь довёл до трагедии: сельчанка тяжело ранила сожителя

Инцидент произошёл накануне в селе Лебеденко Кагульского района.

54-летний мужчина и его 57-летняя сожительница распивали алкоголь, пишет deschide.md. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Мужчина набросился на сельчанку с кулаками, а та схватила кухонный нож и ударила оппонента в грудь.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии и поместили в реанимационное отделение. Полиция задержала подозреваемую на 72 часа. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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