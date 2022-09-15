Алкоголь довёл до беды: житель Сорок воткнул нож себе в живот

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Инцидент произошел накануне в Сороках.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что её 64-летний сожитель воткнул себе в живот нож. На место происшествия прибыла оперативная группа. Правоохранители выяснили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, передает deschide.md.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Обстоятельства инцидента выясняются. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается попытка суицида.

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