Алкоголь довёл до беды: житель Яловен до смерти избил родного брата

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Трагический инцидент произошёл в минувшие выходные в селе Зымбрены.

57-летний мужчина распивал спиртное со своим 50-летним братом. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку. Младший брат избил старшего, в результате чего последний скончался. Прибывшие на место трагедии врачи скорой помощи констатировали наступление смерти, пишет echipa.md.

Подозреваемый в убийстве задержан на 72 часа, возбуждено уголовное дело.

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