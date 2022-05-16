Алкоголь довёл до беды: житель Яловен до смерти избил родного брата

Алкоголь довёл до беды: житель Яловен до смерти избил родного брата

Трагический инцидент произошёл в минувшие выходные в селе Зымбрены.

57-летний мужчина распивал спиртное со своим 50-летним братом. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку. Младший брат избил старшего, в результате чего последний скончался. Прибывшие на место трагедии врачи скорой помощи констатировали наступление смерти, пишет echipa.md.

Подозреваемый в убийстве задержан на 72 часа, возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md