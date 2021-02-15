Алкоголь до добра не доводит: мужчина получил удар топором по голове в гостях

Алкоголь до добра не доводит: мужчина получил удар топором по голове в гостях

Приятели распивали спиртное. В какой-то момент между ними возник конфликт.

В порыве злости хозяин дома схватился за топор и ударил гостя по голове. Истекая кровью, 45-летний потерпевший ползком добрался до дома. Родные мужчины вызвали скорую помощь, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители задержали подозреваемого. В состоянии алкогольного опьянения 46-летний мужчина находился дома.

Как выяснилось, и потерпевший, и подозреваемый ранее судимы. За злоупотребление спиртными напитками состоят на учёте. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

  1. Дикари! Наши люди не умеют пить, вот поэтому я стараюсь не употреблять алкоголь с малознакомыми личностями. К тому-же, здесь не последнее место имеет отсутствие культуры поведения у населения!

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