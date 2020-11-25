Альянс возвращается к власти

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О том, как знатный коррупционер надела на себя тогу борца с коррупцией

Президентские выборы в этому году прошли в необычайно сложной обстановке: пандемия, засуха, мировой экономической кризис, озлобленность граждан. На этом фоне оппоненты вбросили индустриальные потоки лжи. Граждан просто одурманили…

Победа Джорджа Сороса

Впервые в истории Молдовы президентом стала гражданка другой страны. Ей она и будет служить. Также впервые в истории страны нами будет управлять участница кражи миллиарда и передачи аэропорта в концессию. Альянс за евроинтеграцию, который 10 лет грабил и унижал Молдову, возвращается к власти.

Мы также спешим поздравить с победой… Дж. Сороса. Его спрут из более 100 НПО и СМИ победил и отмыл запачканый образ М. Санду.

Санду боялась борьбы, дебатов, встреч с народом, ведь тогда пришлось бы ответить на многие вопросы: по голосованию за аэропорт, о миллиарде, о закупке на 7 млн леев видеокамер для экзаменов на бакалавра, по миллиону от Сороса, по операции КАЕР и более 3 млн леев, которые она получила в 2016 году от НПО для своей избирательной кампании. Она победила за счёт неслыханной лжи и угроз в адрес жителей Приднестровья, которым так и не дали нормально выразить своё право на голос.

Да, было много ошибок. Были открыты дополнительные избирательные участки за рубежом, увеличено число бюллетеней на участках с 3000 до 5000, разрешено голосовать с просроченными паспортами. Это был выстрел в голову. А в Москве работа не велась. Там в 13:00, при наличии огромной очереди на избирательный участок, сотрудники посольства пошли…на обед, прервав голосование на полтора часа.

Очень плохо повлияли на выбор граждан пандемия, засуха и мировой экономический кризис. Ответы власти не всегда были адекватными, иногда паническими. А всё из-за того, что правительство было коалиционным, технократическим, аполитичным.

Господин Фуртунэ, руководивший Комиссией по чрезвычайным ситуациям, просто катком прошёлся по гражданам, работая фактически на М. Санду. Пострадали HoReCa, малый бизнес, кинотеатры, театры, церкви. Президент так и не смог убедить комиссию смягчить позицию. Он говорил, что можно гулять в парках по 2–3 человека, а вечером Фуртунэ опровергал это. И сегодня мы понимаем, почему председатель комиссии так вёл себя – в отставку он был отправлен слишком поздно.

Президент тоже поддался эмоциям, обиде. И его понять можно. Его обвиняли в фальсификации выборов, но на деле мы видели, что фальсификациями среди диаспоры занимался оппонент. Ему приписывали «кулёк», которого он никогда не брал. Обвиняли в играх с Плахотнюком, который угрожал его семье, близким, отстранял от власти, устроил аварию, заводил на него уголовные дела. Его также обвиняли в том, что люди вынуждены были уезжать за границу на заработки, но на деле к этому меньше всех был причастен Додон. Ведь не он закрывал школы и больницы, а его оппонент и правые политики в целом.

В разгар кризиса он выдал по 700 и по 900 леев пенсионерам, индексировал на 5,8% пенсии

(в итоге – 15%!), но его обвинили в том, что повысил всего на 1%!

Все объединились против него (посол США знает почему). Министры, примары, председатели районов ДПМ открыто работали на Санду – это был нож в спину от П. Филипа.

Тем не менее за Додона проголосовали почти 700 тыс. граждан, половина населения страны (49%). Чашу весов перевесила диаспора, которая попала под каток лжи Санду.

Нашим сторонникам – ог-ромная благодарность и человеческое спасибо. Вы молодцы! Вы – настоящие патриоты. Вы – люди с чистой совестью. Мы проиграли битву, но не войну. Не переживайте. Мы сделаем всё, чтобы защитить нашу Родину, веру, ценности.

На самом деле Додона оболгали, закидали грязью, создали образ, который возненавидели многие наивные граждане. Они голосовали не столько за Санду, сколько против Додона. Но отрезвление наступит быстро. Поверьте.

Про индустриальную ложь

На этих выборах свершилось уникальное явление. Знатный коррупционер надела на себя тогу борца с коррупцией. Политик, которая три года была в альянсе с олигархами (АЕИ –1, 2, 3), убедила граждан, что является борцом с олигархами. Чиновница, которая была министром образования в 2012 – 2015 годах, премьер-министром в 2019-м, убедила всех, что является новым человеком, который принесёт перемены и процветание. Почему она не сделала это в 2019-м? Этот вопрос себе никто не задавал.

Гражданка, которая отменила обязательное изучение русского языка в школах, отправила депутатов в Варницу (там они назвали приднестровцев сепаратистами), организовала два ролика на русском языке о соблюдении прав всех этносов страны! Ролики были сделаны отменно, трогали до слёз. И десятки тысяч граждан в столице поверили ей.

Дошло до абсурда. Все уже знают, что она яростно отрицала своё участие в краже миллиарда, в деле по аэропорту, Banca de Economii. Так во втором туре она стала утверждать, что не закрывала школ! Дескать, это Воронин начал. И он закрыл в разы больше, чем она…

Одновременно огромный медийный спрут, в который Запад вкачал десятки миллионов евро, стал штамповать фейки и ложь про И. Додона. Это более 100 СМИ, среди которых более 25 телеканалов (TV8, Jurnal TV, Pro TV, TVR, BTV), 20 радиостанций, десятки порталов, типа point.md, newsmaker.md, «Спрос и предложение», rise.md, Ziarul de Gardă.

TV 8, по данным СМИ, получил $1,2 млн от Госдепа, бюджеты rise.md тоже в зоне $1 млн. Бюджеты остальных – от $300 000 и выше. Все эти деньги вкачали Госдеп, фонды Сороса, НФД, ЕВД, Аденауэра. Обещанные ЕС €80 млн на COVID-19 так и не поступили. Видимо, они попали в карманы НПО и СМИ. Стоит ли упоминать, что бюджеты НПО в 2017 году и так составляли

€107 млн (2, 2 млрд леев!). Все они получили огромные деньги для дискредитации И. Додона.

Некоторые перешли все грани добра и зла. Всю кампанию они крутили фейк про кулёк, который Додон не брал. Усатый ходил на все ТВ-каналы Сороса с этим фейком Плахотнюка. И никто не задал себе простые вопросы: почему представлена была только часть видео, а не вся беседа; почему Яралов смотрит строго в камеру и держит демонстративно этот кулёк; откуда видео у Реницэ, который был послом при Плахотнюке; почему Усатый продвигал эту тему, если он не связан с Плахотнюком; почему все люди Плахотнюка поддержали Санду и били по Додону?

Потом они вбросили фейк про массажистку, на вид лет 60, не меньше. Она якобы средь бела дня пришла сделать массаж президенту! Всё это выглядело настолько нелепо, что даже правые избиратели высмеяли.

Затем стали муссировать бред Усатого про российское гражданство Додона. Хорошо что не румынское, которое, по слухам, имеется у самого Усатого. Позже появился фейк про 20 млн леев, которые Минфин якобы перевёл на счета Додона. Далее вбросили фейк про телефон президента, который попал к журналистам Rise. Но оказалось, что у Додона вообще был другой телефон и он никогда его не терял.

Затем была провокация с типографией. Якобы Додон напечатал тайно несколько сотен тысяч газет, а отчёт сдал за 50 000. На деле оказалось, что одна типография переместила заказ в другую. Позже депутат С. Вартанян доказал, что именно штаб Санду скрывал тираж собственной газеты.

Про лютую ложь с фальсификацией выборов в целом и в Приднестровье в частности все и сами убедились. Эта истерия имела одну цель – прикрыть настоящую вакханалию фальсификаций в Западной Европе… Есть десятки видео, где в этих странах избирателям давали деньги, организовывали их подвоз. В среднем за границей один человек голосовал за 15 секунд.

На самом деле Додона оболгали, закидали грязью, создали образ, который возненавидели многие наивные граждане. Они голосовали не столько за Санду, сколько против Додона. Но отрезвление наступит быстро. Поверьте.

Кто из оппонентов сделал больше, чем Додон?

На самом деле против И. Додона работала огромная машина из сотен СМИ и НПО Сороса. Эта машина бросала ложь, грязь в Додона, повторяя как мантру сказку про честную Санду, «хороших людей», коррупцию Додона.

На дебатах с О. Нантоем я прямо спросил: «Скажите, пожалуйста, что украл Додон? Конкретно». И тут Нантой стал заикаться. И мы знаем почему. Додон не был замешан ни в одной крупной афере: ни в краже миллиарда, ни в BEM, ни с концессией аэропорта, ни в рейдерских атаках. За год его реального нахождения у власти не было совершено ни одной крупной кражи, мошенничества, рейдерских атак, убийств оппонентов, отнятий бизнеса, как это было в 2010 – 2018 годах.

Он помог сотням граждан с покупкой домов, помог больным детям. Он решал проблемы сотен граждан. Десятки тысяч школьных портфелей и реквизитов были подарены нуждающимся детям. Он помогал церквям, больницам, школам, награждал ветеранов, выказав им уважение и почесть, помогал пенсионерам, дважды оказав им помощь в 700 и 900 леев. Он помогал в реставрации памятников, в издании книг, проведении фестивалей семьи. Кто из оппонентов сделал больше? А в итоге из него сделали монстра, коррупционера, бандита. Просто оболгали, затоптали, грязью закидали. Но я уверен, свет всегда пробивается сквозь тьму.

Миф о евроинтеграции и бедность молдаван

Безусловно, наши выборы нужно рассматривать в контексте более глобальных парадигм. Вот уже 30 лет как в мозгах молдаван поселился вирус европейской интеграции. Многим видится прекрасная европейская жизнь с солидными пенсиями и зарплатами, джипами и мерседесами, трёхэтажными домами. Нужно было лишь подписать (не читая условий) планы Молдова – ЕС, Молдова – НАТО, Договор об ассоциации – и вуаля, вы в раю! Вы вошли в семью «цивилизованных народов»!

Но тут появились олигархи, воры и коррупционеры, которые стали мешать молдаванам жить как в Европе. Вначале молдаванам помешал В. Воронин, подписавший план РМ – ЕС. Его смели 7 апреля 2009 года. Потом те, кто убрали Воронина, стали мешать молдаванам жить как в Европе. Они оказались коррупционерами. Филата арестовали. Позже оказалось, что и Лянкэ, который подписал договор об ассоциации, тоже коррупционер. При нём ведь украли BЕМ, миллиард, аэропорт. Самому Лянкэ пришлось бежать в Румынию.

Потом все поняли, что главное зло на пути евроинтеграции и всеобщего счастья – олигарх В. Плахотнюк, которого толкали во власть США и лично В. Нуланд. Его изгнали из страны в июне 2019 года. Все поняли, что он и есть главный коррупционер. Но оказалось, что ничто не меняет-

ся к лучшему даже при премьерстве Санду. Её отправили в отставку в ноябре 2019-го. Потом пришла пандемия, мировой экономический кризис и лютая засуха. И тут все поняли, что именно президент И. Додон виноват в этом, как и в отсутствии европейского уровня жизни. Санду отстранила Додона от власти с помощью Запада 15 ноября 2020-го, обвинив в мнимой коррупции.

Как вы думаете, кто будет следующим, кого обвинят в отсутствии европейского уровня жизни и коррупции? Почему ни одна страна из бывшего СССР, стремясь в Европу, внедрив тысячи еврозаконов и стандартов, не стала жить лучше? Из-за коррупционеров, которых поддержал ЕС? Или всё-таки из-за евростандартов?

Возвращение к неоязычеству

22 ноября муниципальный советник Е. Хренова скончалась после долгой и мучительной борьбы с COVID-19, будучи подключённой к аппарату ИВЛ. Господь взял её к себе. Многие граждане выразили соболезнования. Однако на сайтах TV8 и Jurnal TV разразилась настоящая вакханалия: оскорбления, злорадство, мат, пожелания смерти всем «русским свинь-ям». Я не верил своим глазам… И это в XXI веке, в православной и европейской стране… Эти господа могут говорить что угодно про европейские принципы, толерантность, солидарность, терпимость, равенство, но на деле – мы на краю пропасти. Правый электорат накачан ядом, ненавистью и злобой. И центральный элемент всей этой субкультуры – культ смерти. Они буквально наслаждаются смертью и воспевают её. От сотни фото с «усопшим Додоном» и надгробиями с его именем и именами соратников до открытых пожеланий смерти, призывов к расправе, войне. Заметьте, мы себе такого в адрес Санду не позволяли.

Это возврат в неоязычество, к жертвоприношениям, культу войны и ненависти к ближним, эгоцентризму, индивидуализму, коллективным вакханалиям. Все грехи и пороки возвышаются до уровня добродетели. Помощь ближнему считается признаком слабоумия, прощение – признаком слабости. Это один из базовых принципов фашизма, который стремительно врывается в наши дома вместе с ядовитым национализмом, идеями о цивилизованных и нецивилизованных странах, хороших и плохих людях, правильном (диаспора) и неправильном (Приднестровье, Гагаузия, Бельцы, север страны) электорате.

Он приходит на гребне войны, на призывах к жёстким мерам по отношению к Приднестровью. Он приходит на фоне заявлений, что пенсионеры – идиоты, приднестровцы – сепаратисты, русскоязычные – свиньи, молдаване – манкурты.

Это надо остановить, пока не поздно. Для этого надо осознать ОПАСНОСТЬ и БЕДУ, которые стучатся в НАШИ ДОМА, и сплотиться. Мы делали это раньше, поэтому можем сделать и сейчас!

Богдан Цырдя,

политолог