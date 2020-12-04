Альянс Санду-Плахотнюк уже оформлен, – Цырдя

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.
Жалкое зрелище… Боролся с Плахотнюком, а теперь в альянсе с ним.
Во время выборов Слусарь махал везде кульком, называл Додона самым коррумпированным политиком! Плахотнюк уже святой, да?
Канду, которого комиссия Слусаря обвинила в краже миллиарда, тоже хороший парень? Видимо, да!
Хотя о чём мы говорим? Эти господа всегда были с Плахотнюком! Вели бизнес с Плахотнюком, были в альянсе с ним, в правительстве
Вместе крали миллиард, аэропорт, ВЕМ! И сейчас они снова вместе, с чем спешу их поздравить!
Вот и всё. Альянс Санду-Плахотнюк уже оформлен. Осталось только взять правительство…
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