Альянс Санду-Канду-Плаха-Шор снова сорвал заседание парламента (ВИДЕО)

Альянс Санду-Канду-Плаха-Шор снова сорвал заседание парламента (ВИДЕО)

Чуда не произошло. Партии Майи Санду и Андрея Нэстасе проигнорировали призыв премьер-министра забыть о личных интересах и подумать об интересах народа, и в очередной, третий по счету раз бойкотировали заседание парламента вместе с депутатами “Шор” и группы Канду. 

Таким образом, и сегодня Ион Кику не смог представить законопроекты, которые правительство приняло под собственную ответственность. Их вступление в силу снова отложено.

Из-за отсутствия кворума заседание не состоялось. Спикер объявила, что в среду соберутся члены Постоянного бюро и решат судьбу дальнейших заседаний законодательного органа в свете объявленного некоторыми фракциями бойкота.

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