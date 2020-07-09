Альянс Санду-Канду-Плаха-Шор бойкотировал помощь пенсионерам и повышение зарплат врачам

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Чуда не произошло. Партии Майи Санду и Андрея Нэстасе вместе с фракциями “Шор” и “Про-Молдова” бойкотировали и сегодня представление премьером в парламенте законопроектов, которое правительство приняло под свою ответственность. Более того, депутаты ПДС и ППДП пытались помешать выступлению Иона Кику, устроив в зале настоящее шоу с криками и свистом.

Кворум на заседании обеспечили депутаты ПСРМ, ДПМ и независимые народные избранники. Процесс взятия ответственности был запущен. Примечательно, что сразу после этого все бойкотировавшие заседания парламента депутаты вернулись в зал.

Напомним, что сегодня утром Игорь Додон призвал Майю Санду и Андрея Нэстасе доказать, что они не в команде Владимира Плахотнюка.

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