Алименты стали причиной раздора: жительница Теленешт пырнула мужа ножом

Алименты стали причиной раздора: жительница Теленешт пырнула мужа ножом

Мужчина попал в больницу с ранением в области шеи. 

По данным местной полиции, супруги недавно расстались и живут отдельно, но не разведены. Накануне женщина зашла навестить мужа и застала его распивающим алкоголь с младшим братом. Сельчанка присоединилась к застолью и напомнила мужу о выплате алиментов на содержание совместного ребёнка. На этой почве, пишет deschide.md, между парой возник конфликт. Женщина взяла со стола кухонный нож и ударила им супруга.

Пострадавшего госпитализировали. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства, при которых произошёл инцидент.

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