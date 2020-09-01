Алименты стали причиной раздора: жительница Теленешт пырнула мужа ножом

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Мужчина попал в больницу с ранением в области шеи.

По данным местной полиции, супруги недавно расстались и живут отдельно, но не разведены. Накануне женщина зашла навестить мужа и застала его распивающим алкоголь с младшим братом. Сельчанка присоединилась к застолью и напомнила мужу о выплате алиментов на содержание совместного ребёнка. На этой почве, пишет deschide.md, между парой возник конфликт. Женщина взяла со стола кухонный нож и ударила им супруга.

Пострадавшего госпитализировали. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства, при которых произошёл инцидент.

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