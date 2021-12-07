Александр Нестеровский бойкотирует второй тур выборов примара Бельц и призывает к этому остальных кандидатов

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Ниже публикуем комментарий Александра Нестеровского от первого лица:

Политическая честь важнее победы на выборах. Поэтому я официально заявляю, что решил бойкотировать кампанию за мэрию Бельц. Я посоветовался с председателем ПСРМ Игорем Додоном и моими коллегами по партии, и мы все придерживаемся единого мнения: эти выборы дискредитированы и не имеют ни моральной, ни политической, ни правовой легитимности. Мы объявляем бойкот злоупотреблениям и незаконным действиям, совершаемым представителями аппарата президента, правительства и ЦИК.

К сожалению, правительство в Кишинёве решило от души поиздеваться над бельчанами. Такого позора и унижений жители северной столицы в своей истории еще не испытывали. Мы в Бельцах ещё дадим твердый и жесткий ответ молдавским властям. Настанет очередь этих «хороших людей» из власти, которые, по сути, являются обычными негодяями. Они понесут уголовную ответственность за эти беззакония и унижение жителей Бельц.

А пока нашей задачей должна быть отмена этих позорных и незаконных «выборов» и их проведение с самого начала. Бельцы объявляют бойкот выборам, бойкот жёлтой молдавской власти!

Кроме того, мы требуем и от гражданского общества, и от зарубежных дипмиссий не признавать эти незаконные выборы, осудить издевательство над избирательным правом, которое имело место в Бельцах после первого тура.

Я также призываю своего оппонента Григоришина и других кандидатов бойкотировать эти незаконные выборы и выйти из предвыборной гонки. Уважаемые кандидаты, не позорьте себя, не предавайте жителей Бельц, играя в игры Майи Санду и её группировки, не будьте соучастниками оскорбления нашего города. Проявите достоинство! Давайте подадим пример для всей страны и объединимся в борьбе с идиотским режимом, установленным Майей Санду и ПДС.

Моё обращение также адресовано жителям Бельц: в случае проведения властями незаконных выборов бойкотируйте их и не приходите голосовать. Давайте все проявим солидарность и единство, давайте докажем диктатуре правящей партии, что над городом Бельцы нельзя издеваться, а у наших горожан есть достоинство, и они не допустят таких унижений и незаконного вмешательства в жизнь города.

Скажем НЕТ незаконным выборам в Бельцах, скажем НЕТ диктатуре, скажем НЕТ злоупотреблениям, скажем НЕТ попыткам диктаторского режима захватить наш город!