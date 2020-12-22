Алайба встал на защиту вспахавшего газон “тракториста”: Подумаешь, ничего такого он не сделал!

“Если это шокирует, значит, что вы/мы ещё не видели возмущённых фермеров, которые протестуют”. Так депутат ПДС прокомментировал сегодняшний инцидент. Ничего плохого в поступке “тракториста” представитель партии Майи Санду не увидел.

– Ну, вспахал в знак протеста. Подумаешь, великое дело. Придёт весна и всё вырастет на своём месте. Это же чернозём, – написал он на своей странице в соцсети.