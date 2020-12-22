Алайба встал на защиту вспахавшего газон “тракториста”: Подумаешь, ничего такого он не сделал!

Алайба встал на защиту вспахавшего газон “тракториста”: Подумаешь, ничего такого он не сделал!
“Если это шокирует, значит, что вы/мы ещё не видели возмущённых фермеров, которые протестуют”. Так депутат ПДС прокомментировал сегодняшний инцидент. Ничего плохого в поступке “тракториста” представитель партии Майи Санду не увидел.  

– Ну, вспахал в знак протеста. Подумаешь, великое дело. Придёт весна и всё вырастет на своём месте. Это же чернозём, – написал он на своей странице в соцсети. 
Ранее мы писали о том, что Telegram-каналы раскрыли личность “тракториста”, вспахавшего газон перед Кафедральным собором.
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