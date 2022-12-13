Алайба считает, что Молдова должна выйти из СНГ: Мы заслуживаем гораздо больше, чем постсоветская нищета

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Министр экономики Думитру Алайба противоречит президенту Майе Санду. По его мнению, Молдова готова выйти из СНГ. Алайба не видит смысла в дальнейшем пребывании в нём, так как торговля РМ с ЕС составляет 70% от общего объёма. “Думаю, что с Россией в 2022 году не будет и 5%”, – написал он на своей странице в соцсети.

– Мы заслуживаем гораздо больше, чем постсоветская нищета, которая всё ещё нас окружает. Пришло время окончательно с ней расстаться, – считает Алайба, пишет ziarulnational.md.

Ранее Майя Санду заявила, что власти не планируют разрывать отношения с СНГ, поскольку речь идёт о сотнях соглашений, в том числе и двухсторонних. По её словам, правительство заинтересовано продолжать прагматичное сотрудничество и после того, как страна получила статус кандидата на вступление в ЕС. Однако глава Молдовы пока ни разу не принимала участия в заседаниях СНГ, а с марта нынешнего года, как заявил глава МИД РМ Нику Попеску, сотрудничество на площадках Содружества приостановлено.

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